《外汇动态》进口商需求和空头回补推高美元/韩元,市场戒备当局干预

0343GMT---进口商的月底和季度末需求促使在岸银行间投机者回补美元/韩元KRW=KFTC空头仓位.有关韩国当局在1,185左右抛售美元的传言以及出口商抛盘则限制美元/韩元上档空间.

美元/韩元涨0.7%至1,179.6.

"只要当局向市场供应更多美元,市场将进一步走稳.我想在当前水准附近做多,但担心当局出手干预和欧元走坚,"一家外资银行驻首尔的资深交易员称.

另一位本地交易员说,"尽管有出口商的抛盘,但我不认为美元/韩元还会跌更多."(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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