〔路透专访〕重庆房产税试点成效明显,改革"尝鲜"促经济发展--市长(更新版2)

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* 重庆房产税改革试点成效明显,明後两年有望全国推进

* 重庆明确加快"工业化,城镇化和城乡一体化"三化策略

* 政府着力改善企业经营环境,多种方式扶助微型企业

* 率先推出户籍改革,提出共同富裕的"重庆"模式

记者 储百亮/杜纳德/沈燕

路透重庆9月29日电---位处中国西南部的"山城"重庆市,作为全国两个房产税改革试点城市之一,已然见到明显成效;而作为诸多改革的"尝鲜者",包括户籍改革,政府补助微型企业,以及一系列金融方面的创新,其所倡导的共同富裕的"重庆"模式也隐然成型.

在重庆市长黄奇帆看来,正是得益于这些率先尝试的改革,重庆才会成为中国经济的领跑者.而面对外围欧美债务危机阴霾不散,国内宏观调控紧货币抑通胀重拳连连,他给重庆应对挑战开出的药方就是加快工业化,城镇化和城乡一体化的"三化"进程.

"今年1-8月重庆市GDP(地区生产总值)增幅达16.7%,在全国处于领先的地位,"黄奇帆在周三晚间接受路透专访时称,"政府大力扶持微型企业,通过政府补助的方式鼓励微型企业发展,带动就业,...等于把买棺材的钱用于买药,政府致力于创造好的经营环境,自然会吸引企业来重庆投资."

他举例称,重庆市政府给注册资金10万元人民币,就业人数达到8个的微型企业提供5万元奖励,同时在税收和银行信贷方面给予优惠,企业经营好了不仅创造产值,也吸纳大量的就业,这也是工业化的体现.

"要换个思路想,不能只想着政府要拿出那麽多钱补助企业,更要考虑企业发展带来的产值和吸纳的就业,如果没有这些企业吸纳的就业,政府要为这些低收入人群提供的社会保障开支会更大."黄奇帆称.

重庆市此前通过的12项举措就包括鼓励创业,扩大就业,新增330万个就业岗位,发展微型企业15万个、个体工商户增加到150万个,有效增加普通劳动者收入.

**实施"三化"战略,推进"共同富裕"**

最能体现重庆模式的"共同富裕",缩小城乡差距,也最被黄奇帆津津乐道.他提到,中国的其它城市发展通常是两化战略(工业化和城镇化),而重庆是"三化"战略,包括重庆要建成1,000万人口,1,000平方公里的特大型城市.

根据重庆市规划,积极稳妥地实施户籍制度改革,实现农民工等转户进城500万人,户籍城镇化率达到50%.并建成2,500个农民新村,利用"地票"交易制度等办法盘活农村资源.

此外,通过城乡一体化解决中国长期以来农村与城市的差距,只要农民愿意,符合条件都可以转为城市户口,并提供全面的医疗和社会保障,同时在公共设施,教育等各方面体现城乡平等.

重庆市明确提出,到2015年,要将反映贫富差距的基尼系数由目前0.438缩小到0.35左右,全市城乡居民收入差距缩小到2.5:1左右,并在西部地区率先实现全面小康.

针对欧美债务危机,拥有工商管理硕士学位的黄奇帆显然推崇西方经济学中供应学派做法,即通过大幅度的减税来刺激供应,从而刺激经济活动增加需求,并认为这对应对金融危机中的各方都适用.而重庆也是这麽做的.

"中国人很希望欧美经济早日走出困境,在全球经济一体化下,经济不景气对中国对重庆都有影响."黄奇帆称.

他并解释称,欧债危机正从外贸,股市等多个方面影响中国经济,而目前国内通胀与欧美资金过于宽松,输入性通胀压力加大有关.并最终可能会使中国开放市场化体系放慢,并影响到中国经济的增长.

**房产税有望全国推进**

在号称中国史上最严厉的房地产调控中,重庆率先实施的房产税改革试点,已有效抑制重庆房价上涨.黄奇帆并预计,明後两年房产税可能会在全国推广,并将成为抑制房价上涨的一个长期调控工具.

他指出,房产税的实施只是抑制房价中的一招,还需要其它政策配合,首当其冲要抑制地价的上涨,同时要控制高档奢侈房的消费,以及确保供需平衡,而限购只是一种过渡性行政调控手段.

"重庆是大城市中唯一没有采取限购的城市,因为房产税已经发挥作用了,重庆市的房价连续很长时间都在全国70个大中城市房价的排名中靠後."黄奇帆称.

他提到,地方政府不能唯利是图,只为短期收益抬高地价,如果一个城市房价过高,自然会影响到投资环境,从长远看对这个城市的经济发展不利.

黄奇帆介绍,房产税改革试点今年将给重庆市带来1亿元左右的税收收入,虽然在1,000多亿的税收总量中占比不大,但会越长越大,同时有效引导人们的购房消费导向.

为拽住高房价的韁绳,中国政府今年1月再出调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围;同时在上海、重庆两市启动房产税试点,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括存量及增量的高档商品房.

**楼市调控需多手段**

深谙经济学理论和资本市场运作的黄奇帆,无论是在城市管理抑或及房地产调控方面,均有他自己的一套观念和做法.

他认为,抑制房价的关键因素是要抑制地价,重庆市早就规定地价不能超过房价的三分之一,如果地价高了,政府就再拿出一块地,通过增加供给来控制地价.因此,重庆的地价及房价在全国都排名靠後.

此外,还要严格控制高档住房,通过差别化的税收,包括契税、土地增值税、交易税等一系列税收工具增加成本,引导商品房市场的消费,以及要确保房地产市场的供求平衡.

他指出,重庆市房地产调控之所以见成效,除房产税发挥作用外,还有重庆政府不炒地皮,公租房建设起步早,商品房供求基本平衡,以及差别化税率,因此重庆市不需要出台限购政策.

黄奇帆称,从长远看,房产税对房价的抑制作用有一个较长周期,是法制化、市场化的举措,"而限购只是一种短期的行政办法,一旦房产税全国推广抑制房价的效果开始显现,限购自然会逐渐淡出市场."

对于本轮房地产调控的重要内容--保障房建设的资金来源,黄奇帆则表现得较为淡定.他介绍,重庆市未来五年将建设4,000万平方米的公租房,约需资金1,400亿元,其中300亿用于土地投入,1,100亿为建筑成本.

由于重庆市建设公租房的用地是政府储备用地,因此节省了300亿元的土地开支,而1,100亿元的建筑成本中,市政府拿出200亿,中央财政出资100亿,其它的资金则是通过社会筹资解决,包括银行贷款300亿,保险机构融资250亿元,央企融资250亿元.

至于如何偿还这笔资金,黄奇帆算了一笔帐.4,000万平方米的公租房建好後,收取的租金足以应付约50亿元的借款利息,此外,公租房的配套设施用市场化方式解决,也能取得相当一笔收入,五年後不仅能还帐还有盈馀.

这或许也是黄奇帆作为一个城市管理者,通过运用资本市场工具和市场手段,所做诸多创新尝试中的一种吧.(完)