《国际主要央行公开市场操作一览》--9月29日

路透北京9月29日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/27 购买通胀保值债券 5.00 04/15/2013 - 02/15/2041

9/23 购买公债 9.30 11/15/2021 - 08/15/2041

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三表示,若通胀或通胀预期大幅降低,美联储可能需要进一步宽松货币政策.贝南克在美联储推出压低长期借贷成本新举措後的首次公开谈话中指出,若经济成长仍旧疲弱,愿意进一步推进非传统政策.[ID:nCT0478263]

--即将离任的美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格周三对美联储极度宽松的政策提出批评,称它们弊大于利,并会损害长期经济成长.堪萨斯联储的二号人物乔治(Esther George)将接替洪尼格,但外界并不清楚乔治的货币政策观点.[ID:nCN1994201]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/28 七天期反向交易 5.00亿美元 1.09%(固定利率)

9/27 七天期反向交易 2,083.49 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,565.00 1.05%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称,可能将提高欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,但或许不会像一些人预计的那样大."我们正在讨论扩大EFSF的规模,"诺沃特尼在哈佛大学表示."规模会比目前高,但不会是1万亿(兆)(欧元),"诺沃特尼称.近期市场传言指出,EFSF可能将从目前的4,400亿欧元最多提高至2万亿欧元.[ID:nCN1989243]

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一被援引称,不应排除欧洲央行降息的可能性.同为ECB管委的莫尔许周一稍早被引述称,降息50个基点的预期显示有些人已经丧失方向感.[ID:nCN1987181][ID:nCN1987285]

--欧洲央行管委会委员霍诺汉(Patrick Honohan)周日表示,欧元区通胀明显处于下行态势,根据最近预估,料将跌至远低于ECB目标值的水准.尽管分析师意见分歧,但那些推动金融市场价格的交易商和投资者预计,欧元区经济快速恶化将使ECB在10月6日举行的下次会议上降息50个基点.今年ECB已两次升息,每次升息幅度为25个基点,霍诺汉拒绝评论ECB是否将扭转这一趋势,但称,通胀肯定不再构成威胁.[ID:nCN1986631]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 34,240

上周三 35,310

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当期变化 -1,070

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行从市场买入债券是为了稳定价格及保持经济可持续增长,而非为了资助政府开支.白川方明在日本上院预算委员会会议上谈到,"若给市场一种日本央行买入债券是为了支应财政开支的印象,将给债市带来负面的影响."目前来看,日本债市仍保持平稳状态.[ID:nCN1992491]

--日本上周四重申,其准备干预汇市以遏制日圆过度升值.在欧债危机和对全球经济衰退的忧虑驱动下,日圆最近上涨,对此日本财务大臣表示担忧.日本央行总裁白川方明让市场对进一步放宽货币政策仍抱有希望,称他将仔细考量,全球经济下滑加剧日本经济复苏前景面临的风险,是否足以需要其采取行动.[ID:nCN1983397]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行933亿台币存单.相较存单到期金额1,187亿,存单发行馀额减少254亿.[ID:nCT0477047]

--台湾央行周二表示,当日共发行447亿台币存单.相较存单到期金额64亿,存单发行馀额增加383亿.[ID:nCT0477373]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,309.5亿台币存单.相较存单到期金额1,616亿,存单发行馀额减少306.5亿.[ID:nCT0404386](完)