〔新闻稿〕9月汇丰中国制造业PMI终值显示制造业持续放缓

(以下为汇丰发布的中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值报告全文)

9月份数据显示中国制造业持续放缓

主要调查结果：

- 制造业产出轻微增长。

- 新出口业务连续5个月趋减。

- 投入成本的涨幅创4个月新高。

9月份中国制造业运行继续放缓，海内外市场需求疲弱，抑制产出增长。采购活动和未完成业务量的增速也因此减弱，成品库存连续14个月下降。价格方面，平均投入成本创下4个月以来最大升幅，产出价格也相应加速上扬。

作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数 (PMI ) 9月份继续维持在49.9，显示中国制造业运行轻微趋缓。另外，本季指数平均值为2009年第一季以来最低。

9月份，中国制造业生产保持增长，但增速连续两月停留在轻微水平。调查样本普遍显示生产增长乏力与新接业务减少有关。

据受访厂商反映，市场需求低迷，导致新业务整体连续两月趋降，但降幅尚算轻微。新出口业务量也略有减少，原因普遍是海外市场需求疲软。

由于新订单减少，9月份未完成业务的增速放缓至14个月低点。同时，用工规模轻微下降，调查显示原因包括员工辞职和退休，以及部分企业缩减规模。不过，月内也有厂商因业务扩张计划而增聘人手。

9月份，投入品采购的增速放缓至轻微水平，主要原因是产出增长迟缓。因此，供应商的供货延误率有所缓和，为26个月以来最低（并列）。采购库存连续16个月趋降，但9月份降幅已减弱至1月以来之最小。

9月份，平均投入成本大幅上扬，涨幅为4个月以来最大，仅略低于长期平均值。调查样本显示，原材料涨价是带动价格上扬的主要因素。厂商则继续通过提高产品价格的方式把增加的成本转移给客户。产出价格因此也有实质涨幅，但仍远低于投入成本的增速。

产出指数

经季节性调整的9月份产出指数维持在50.0分界线上方，显示中国制造业生产保持增长。不过，指数值显示增速连续两月停留在轻微水平，而且季度平均值为2009年第一季以来最低。调查样本显示，产出增长乏力与新接业务减少有关。

新订单指数

9月份数据显示，中国制造业的新接业务减少，经季节性调整的新订单指数连续两月低于50.0临界值。不过，新订单的减幅仅算轻微。关于新订单量下降的原因，厂商普遍表示与海内外市场需求疲弱有关。

新出口订单指数

9月份，经季节性调整的新出口订单指数连续第5个月低于50.0临界值，显示中国制造业的新接出口订单量持续下降。不过，本月降幅极其轻微，绝大多数调查样本（约85%）显示环比持平。受访厂商表示新出口业务减少与全球市场需求疲弱有关。

积压工作指数

经季节性调整的积压工作指数显示，中国制造业的未完成业务在9月份继续增加，但增速仅算轻微。本月指数值为去年7月以来之最低，并且低于长期平均值。调查显示积压工作量增速减弱，反映新业务量下降，产能相对充裕。

成品库存指数

经季节性调整的9月份成品库存指数显示，成品库存连续14个月趋降，而且本月有实质降幅（已连续两月加速下降，并创下6月份以来最大降幅）。受访厂商表示成品库存下降是产出增长乏力所致。

就业指数

9月份，中国制造业的从业人数轻微下降，绝大多数调查样本（约88%）显示用工数量环比持平。调查显示，用工数量下降的原因与人员辞职和退休，以及一些企业缩减规模有关。增聘人手的厂商则提到业务扩张计划和毕业招聘等因素。

出厂价格指数

9月份，中国制造业的成品价格平稳上扬，升幅为4个月以来最大。经季节性调整的出厂价格指数已连续14个月超过50.0临界值。受访厂商表示加价的主要原因是需要把上涨的投入成本转移给客户。不过，相比投入成本，产出价格的涨幅仍算轻微。

投入价格指数

9月份数据显示，中国制造业的平均投入成本继续上扬，21%的调查样本显示成本环比上升。投入成本的涨幅明显，并且经过连续3个月加速，已升至5月份以来的高点。关于投入成本上扬的原因，受访厂商普遍表示与原材料涨价有关。调查显示，月内价格上涨现象主要集中在国内市场。

供应商供货时间指数

截至9月份，中国制造业投入品供应商的平均供货时间已连续26个月拖延。调查显示，信贷紧缩影响到部分供应商如期交货的能力。不过，9月份供应延误率仅算轻微，为2009年8月以来最低。绝大多数调查样本（将近92%）显示供应商表现与上月持平。

采购数量指数

9月份，中国制造业的投入品采购量连续第2个月呈现增长。不过，经季节性调整的采购数量指数显示增幅仅算轻微。另外，第三季度指数的平均值为2009年第一季以来之最低。采购增幅轻微，反映制造业产出增长迟缓。

采购库存指数

9月份，中国制造业厂商继续动用原材料和半成品库存。不过，库存降幅仅算轻微，并已放缓至1月份以来的低点。报告库存上升的厂商（约占11%）普遍把原因归于采购增加，而报告库存下降的厂商则提到了主动降库存等原因。 (完)