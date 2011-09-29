〔中国汇市〕人民币兑美元罕见收跌停,强劲海外美元暂压中间价势头(更新版2)

(新增更多报价、交易员评论和背景)

* 人民币兑美元收跌千分之五,为跌停

* 中间价稍有回落但仍居高位,与盘中表现相悖

* 海外美元强势暂压中间价偏高势头

* 交易员认为高中间价或为回应美国施压,亦有节日备付等因素

路透上海/北京9月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期收跌千分之五,即为跌停.因海外美元总体表现强劲,加大了机构对美元需求,令高企的中间价势头受抑,盘中人民币兑美元亦多次触及跌停.

交易员并称,海外NDF美元上涨、以及国庆长假等因素支撑即期市场美元买盘,如果中国央行继续透过中间价显示其升值意图不改的话,月末前人民币兑美元成交与中间价明显偏离的情况可能会持续存在.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3983 6.3935 *6.3983 6.3665 6.3623 6.3938

注:人民币兑美元汇价最低探至6.3983元,按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,已达到下限.

目前机构暂时"还是偏向看海外(美元走势)."上海一银行交易员还称,除节日备付因素外,海外美元强势亦加大机构对美元需求.

他进一步解释说,虽然人民币中间价呈高位,但因海外美元势头及未来预期强劲、人民币NDF走软,以及节前机构美元需求较多等因素,至目前汇价实际成交均低于6.39元,较中间价低300个点左右.

华南一交易员还透露,市场传闻今日央行有向市场提供一些美元流动性,不过该消息无法证实.即使该消息为真,预计规模也不大,因汇价总体走势未发生改变.

上述上海交易员则指出,尾盘时段询价市场美元卖出报价极少,并未看出有央行入市的明显迹象.当然不排除通过大型银行来实现上述目的.

以下为北京时间17:21,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4030/00 6.3680

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4640/40 6.4420

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3583元.

东京汇市欧元周四受空头回补买盘推动上涨,交投震荡且为大宗商品走势所推动,此前风险资产弹离日低.但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.[FRX/CN]

**偏高中间价或为回应外压,亦有客观需求**

目前,市场正关注明日人民币兑美元中间价的定位,以判断央行意图."明日中间价和(海外)市场都很重要."上海的交易员表示.

上述华南交易员还称,中国央行制定出明显高于市场认可度的中间价,或许是为回应美国在人民币汇率方面的施压.不过,海外市场美元走势,以及长假前对美元的备付需求,仍对美元形成支撑.

美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.[ID:nCN1994081]

"10月8号、9号企业就上班了,但市场不开市,我们倾向于留一些美元头寸备用."上述华南交易员表示.

10月1日-7日为中国国庆法定假期,主要金融市场休市.证券交易所和外汇市场10月8日和10月9日继续休市.

不过也有市场人士认为,即期市场人民币触及跌停,可能是对未来几个月中国出口会走软的过激反应.另外,人民币今日跌停,和以前因机构预期汇率贬值而无量跌停性质并不相同.

中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透,今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓,但并不意味着人民币会走.[ID:nCN1992451]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)