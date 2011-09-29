〔中国债市动态〕现券收益率下跌,经济前景悲观预期激发避险需求

路透上海9月29日电---中国银行间债市周四现券收益率下跌.欧债纾困计划进展缓慢,令投资者对经济前景愈加悲观.在避险需求和流动性相对宽松情况下,利率债收益率下行;而信用债方面,投资者去杠杆化需求令卖盘偏多,转为窄幅波动.

"11附息国债19券昨天3.91%-3.92%附近收盘的,现在就掉到了3.88%,跌了3-4个点(bp)."上海一银行交易员称.

她并认为,近期中国股市表现差强人意,也令投资者对未来经济走势趋于悲观.

中国股市沪综指.SSEC早盘收低0.83%,并续创近15个月来盘中新低.

北京一交易员表示,由于部分短融转移至上海清算所登记交易,部分未在交易所开户的机构尚无法进行交易,也影响市场上整体买盘数量.

欧元在周四亚洲市场早盘温和承压,因投资者在三日大涨後进行获利了结或轧平仓位,而且德国关键性的投票即将进行,欧洲债务危机问题仍令人担心.[ID:nCN1994121]

中国银行间市场周四早盘七天期加权回购利率小幅上扬,并突破5%整数关口.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等压力续支撑跨节资金需求.不过,市场人士反映资金筹集难度不大.[ID:nCN1994741] (完)