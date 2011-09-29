《热点透视》动荡环境迫使投资者清仓,亚太经济体面临美元流出局面

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 高琦

路透香港9月28日电---尽管亚太区域经济体的政府财务情况强劲稳健,且出口颇具韧性,但该地区的货币依然大幅下跌.究其原因就是,那些曾经被吸引而蜂拥而入的投资者现在变得有心无力,只能被迫清仓了结,这种情势已愈发明显.那些靠着出口而囤积美元的亚洲经济体比较容易撑过资金干枯局面.但对于美元储备较少的国家,比如澳洲和韩国,恐将面对潜在的美元短缺情况并料遭遇更剧烈的汇率波动冲击.

这些薄弱环节在外汇市场上得到明显体现.过去两个月汇市大幅动荡期间,韩元、新西兰元和澳元兑美元的跌幅都达到10%左右,是亚太地区表现最差的货币.

是什麽使得这些较为发达的经济体货币如此脆弱呢?其中一个原因就是它们之前太受追捧了.强劲的经济增长、出口和政府财政状况诱使全球投资者--他们当中很多都来自于欧洲--纷纷将资金投入这几个国家的股票、债券和债务.但随着欧洲财政危机的愈演愈烈,这些投资者现在急于将亚太货币换回为美元,导致韩国、台湾和印尼央行开始入市干预卖出美元以遏制本币急跌.

对很多国家而言,本币的回落并不意味着大问题:毕竟在1990年代末亚洲金融风暴碰过类似情况後,亚太经济体大都积累了巨额外汇储备,一方面可以用来抑制本币升值,二来也可以用来对付当前的这种动荡状况.

韩国拥有庞大的贸易顺差以及3,050亿美元的外汇储备,但这仅是该国在未来两年所需偿付外债数量的两倍.因此,主要风险在于,随着投资者的撤出,韩国央行储备耗尽,导致韩元进一步走低.

澳洲和新西兰的外汇储备规模更低.即便如此,他们的央行也不太可能干预市场来支持本币,因为这样做会很快耗尽他们的美元资金供应,使得本币继续下跌并令本国的信贷成本急剧攀升.在2008年的危机中,同样的难题曾迫使澳洲向银行体系注资,即使澳洲并未直接曝露于欧洲或美国问题风险.在全球资本的世界里,资金退潮会让所有国家遭殃.(完)

背景新闻:

--亚洲各国央行与拉丁美洲央行在9月卖出美元,以减缓本币的急剧跌势.由于欧洲债务危机引发的恐慌,全球投资者纷纷撤出资金,导致前述经济体的货币全线下跌.

--韩元兑美元自7月以来累计下跌11%,韩国央行因此出手干预,估计卖出40亿美元来平缓韩元的跌势.

--泰国、菲律宾和印度等央行也介入市场.台湾在9月23日卖出3亿美元.印尼的举措更多,在卖出美元的同时还购入本国的政府公债.印度在9月23日表示,其买入印度卢比,仅是试图平息波动,当时印度卢比兑美元触及28个月低点.(完)