〔投行观点〕中国今年CPI预计同比上涨约5.2%,明年或达4%--巴克莱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月29日电---投资银行巴克莱周四预计,今年下半年中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将缓慢下滑,全年料在5.2%的水平;并预测2012年CPI涨幅或达4%.
巴克莱发布的报告并指出,中国的监管者或在今年12月初的中央经济工作会议,或者是明年3月的全国人民代表大会时,对于经济风险给出清楚的判断,在此之前或不再祭出更多利率和存款准备金率(RRR)变动的政策.
"我们预期今年下半年CPI成长幅度下滑,但此CPI下降将是缓慢的,因7月生产者物价指数(PPI)上扬至7.5%且政府对价格管制所产生的效果将需一段时间才能反应."报告称.
国家统计局数据显示,中国8月CPI同比涨幅回落至6.2%,环比上升0.3%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%.1-8月CPI则同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.[ID:nCN1953353]
中国国家统计局将在10月14日公布9月CPI和PPI数据,并在10月18日公布中国前三季度GDP(国内生产总值)等宏观经济数据.
巴克莱稍早将中国2011年GDP增长预测由9.3%调至9.1%,2012年GDP增长预测亦由8.7%降至8.4%,以反映出欧美经济疲弱对出口影响.并认为,倘若全球经济陷入衰退,中国2012年GDP增长可能会下降至5.5-6.5%.[ID:nCH0080673](完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。