〔投行观点〕中国今年CPI预计同比上涨约5.2%,明年或达4%--巴克莱

路透北京9月29日电---投资银行巴克莱周四预计,今年下半年中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将缓慢下滑,全年料在5.2%的水平;并预测2012年CPI涨幅或达4%.

巴克莱发布的报告并指出,中国的监管者或在今年12月初的中央经济工作会议,或者是明年3月的全国人民代表大会时,对于经济风险给出清楚的判断,在此之前或不再祭出更多利率和存款准备金率(RRR)变动的政策.

"我们预期今年下半年CPI成长幅度下滑,但此CPI下降将是缓慢的,因7月生产者物价指数(PPI)上扬至7.5%且政府对价格管制所产生的效果将需一段时间才能反应."报告称.

国家统计局数据显示,中国8月CPI同比涨幅回落至6.2%,环比上升0.3%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%.1-8月CPI则同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.[ID:nCN1953353]

中国国家统计局将在10月14日公布9月CPI和PPI数据,并在10月18日公布中国前三季度GDP(国内生产总值)等宏观经济数据.

巴克莱稍早将中国2011年GDP增长预测由9.3%调至9.1%,2012年GDP增长预测亦由8.7%降至8.4%,以反映出欧美经济疲弱对出口影响.并认为,倘若全球经济陷入衰退,中国2012年GDP增长可能会下降至5.5-6.5%.[ID:nCH0080673](完)