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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 13:51 BJT

〔东京汇市〕空头回补推动欧元上涨,但仍料创下逾一年来最糟季度表现

* 风险资产反弹提振欧元和澳元,交投震荡

* 日本出口商抛出美元和欧元,但高峰已过

* 贝南克关于通胀的谈话遭到忽视,或许对美元不利

路透东京9月29日电---欧元周四受空头回补买盘推动上涨,交投震荡且为大宗商品走势所推动,此前风险资产弹离日低.但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.

欧元兑美元EUR=日内上扬0.6%至盘中高点1.3638,因股市和大宗商品继海外市场大跌後受低接买盘追捧,在1.3620-40区间层层布有卖单.1.3650水准处或有停损单.

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