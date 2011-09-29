〔东京汇市〕空头回补推动欧元上涨,但仍料创下逾一年来最糟季度表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 风险资产反弹提振欧元和澳元,交投震荡
* 日本出口商抛出美元和欧元,但高峰已过
* 贝南克关于通胀的谈话遭到忽视,或许对美元不利
路透东京9月29日电---欧元周四受空头回补买盘推动上涨,交投震荡且为大宗商品走势所推动,此前风险资产弹离日低.但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.
欧元兑美元EUR=日内上扬0.6%至盘中高点1.3638,因股市和大宗商品继海外市场大跌後受低接买盘追捧,在1.3620-40区间层层布有卖单.1.3650水准处或有停损单.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。