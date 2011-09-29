《企业看点》--9月29日财务活动报导摘要

路透9月29日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Economic Times周四援引英国石油巨头BP(BP.L)执行长的言论称,BP拟商讨将欧洲和北美地区的部分资产出售给印度Reliance Industries(RELI.NS),以深化与印度这家最大私营公司的合作关系.[ID:nL3E7KT0LE]

* 日本经济新闻报导,日本首相野田佳彦和执政联盟夥伴的领导者已就日本政府应当出售庞大的邮政储蓄系统股份达成一致意见,此举旨在为灾後重建筹集资金.尽管任何售股方案都将面临巨大的政治障碍.[ID:nL3E7KT002]

* 21世纪经济报导援引不具名消息报导,日本铃木汽车(7269.T)及其中国合作夥伴--长安汽车,正寻求中国监管机构批准他们将两家合资公司合并为一家实体.[ID:nL3E7KT0KN]

* 华尔街日报援引知情人士称,惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)已聘请高盛集团(GS.N),以协助公司应对那些要求其进行变革的维权投资者.[ID:nL3E7KT0KN]

* 花旗集团(C.N)执行长潘迪特在接受道琼斯专访时表示,因经济增长正呈现放缓迹象,公司计划对业务进行微调,并暗示银行正考虑削减成本.[ID:nS1E78R0FA]

* 日本经济新闻报导,评估东京电力(9501.T)财务状况的一个政府小组称,该电力公用事业机构应通过减少养老金和其他措施,每年再减少1,600亿日圆(20.9亿美元)的费用开支.[ID:nL3E7KS3HU]

* 英国金融时报周三报导,美国私募股权公司North Street Capital已同意收购Swedish AutomobileSWAN.AS旗下的荷兰跑车制造商Spyker.[ID:nL5E7KS0G2]

* 俄罗斯商业日报Kommersant报导,英国巴克莱银行(BARC.L)将旗下俄罗斯零售业务售予KazkommertsbankKKGB.KZ(KKGByq.L)的计划可能落空.後者是哈萨克斯坦按资产计最大的银行.[ID:nL5E7KS0G2]

* 一家波兰日报称,在比利时银行保险业集团KBC(KBC.BR)可供出售的波兰资产中,西班牙最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC)已提出收购至少部分资产.[ID:nL5E7KS10A]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)