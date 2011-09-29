版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 14:09 BJT

〔表格〕德国8月按ILO标准计算的经季节调整就业人口较上月增加1万人

路透9月29日电---德国联邦劳工局周四表示,德国8月按国际劳工组织(ILO)标准计算的经季节调整後就业人口较上月增加1万人,7月为增加3.5万.

2011年8月 2011年7月 2010年8月

经季节调整就业人口(百万) 41.109 41.099 40.589

较前月变动(人) +10,000 +35,000 +52,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.082 41.024 40.561 (完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 程琳;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐