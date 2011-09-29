〔表格〕德国8月按ILO标准计算的经季节调整就业人口较上月增加1万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月29日电---德国联邦劳工局周四表示,德国8月按国际劳工组织(ILO)标准计算的经季节调整後就业人口较上月增加1万人,7月为增加3.5万.
2011年8月 2011年7月 2010年8月
经季节调整就业人口(百万) 41.109 41.099 40.589
较前月变动(人) +10,000 +35,000 +52,000
未经季节调整就业人口(百万) 41.082 41.024 40.561 (完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 程琳;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选