版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 15:16 BJT

〔表格〕德国9月按ILO标准计算的经季节调整就业人口较上月增加9,000人

路透11月2日电---德国联邦统计局周三表示,德国9月按国际劳工组织(ILO)标准计算的经季节调整後就业人口较上月增加9,000人,8月为增加1万人.

2011年9月 2011年8月 2010年9月

经季节调整就业人口(百万) 41.074 41.065 40.611

较前月变动(人) +9,000 +10,000 +27,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.311 41.042 40.847

浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 吴云凌;审校 王丽鑫

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐