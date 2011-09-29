〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,临近月底信贷规模调整基本完成

路透上海9月29日电---中国票据市场转贴利率周四变动有限,交易冷清.信贷规模调整基本完成,预计明日长假前最後一个交易日,市场波动不大.

"明天是(本月)最後一天,基本上也不再说什麽业务.大家规模都调整得差不多了,"上海一银行交易员指出.

他并表示,待10月初,银行信贷规模略有宽松後,持续高位的报价有望回落,不过幅度料将有限.

华东一银行交易员亦认为,目前中小企业生存环境日益严峻,加之外围经济前景并不明朗,宏观政策继续收紧的概率越来越小,甚至会有略微放松的可能性,这也将有利于市场利率的回调.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.3358/9.5604 11.0222/10.0982 11.6525/10.5970

上日 10.0454/9.3458 10.7669/ 9.9258 11.2489/10.1204

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变动 +29.04bp/+21.46bp +25.53bp/+17.24bp +40.36bp/+47.66bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小幅上行**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6169%,较上日的6.5787%小幅上行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3199/3.2549 3.4405/3.3725

上日 3.3405/3.2765 3.4443/3.3853

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)