〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1869849]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1952107]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0461111]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 石冠兰
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透上海2月8日 - 中国大型房地产企业--万科周三公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。