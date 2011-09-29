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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数收涨1%,受尾盘买盘提振

路透东京9月29日电---日本股市日经指数周四收复早盘失地,收涨1%,受收盘前半小时出现的大量买盘提振.部分商品价格与美国股指期货反弹,因市场寄望欧洲债务危机出现进展.

日经指数.N225收报8,701.23点,早盘原为收跌1%.东证股价指数.TOPX收涨1.1%,至762.30点.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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