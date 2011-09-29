〔意大利财政〕ECB总裁致罗马的信函曝光,呼吁意国削减债务进行改革

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透米兰9月29日电---意大利报纸Il Corriere della Sera周四刊出欧洲央行(ECB)总裁特里谢的信函称,特里谢和意大利央行总裁德拉吉在8月呼吁意大利在2013年之前达到预算平衡,并且进行广泛的改革.
这封未被披露过的信函,除了希望意大利将达成预算平衡的时间提前一年之外,还列举了能重振投资者信心的几项关键要素,包括"全面放宽本国公共服务部门"、"全盘检讨规范聘用和解雇员工的法规"、以及加强"行政效能".
市场质疑意大利庞大的债务能否持续,导致意国融资成本在夏季大涨至纪录高点,并最终迫使意大利央行出手干预,入市买进政府公债.
"ECB管理委员会认为意大利必须立即巩固在主权信用、财政可持续性的承诺以及结构性改革方面的立场,"特里谢和德拉吉在这封给意国理贝鲁斯柯尼的信上说.
"考虑到当前金融市场形势的严重性,我们认为尽快实施第一和第二部份列举的建议是很关键的,并且将这些建议立法,在2011年9月底前由国会批准通过,"信函表示.(完)
--编译 沈以文;审校 白云
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