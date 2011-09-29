〔国际油市〕布兰特原油反弹,因美元走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月29日电---布兰特原油期货周四扳回跌幅,因美元下跌,但美国原油库存增幅超出预期,增强了需求可能放缓的忧虑,而环绕欧元区救援基金的疑虑也在继续打压市场信心.
欧债危机加深了油价与股市的关联,美元避险魅力又吸引投资者离开大宗商品.因美元指数下跌约0.2%,周四盘初风险偏好短暂回升推动油价从下跌转为温和上涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。