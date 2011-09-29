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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 14:20 BJT

〔国际油市〕布兰特原油反弹,因美元走软

路透新加坡9月29日电---布兰特原油期货周四扳回跌幅,因美元下跌,但美国原油库存增幅超出预期,增强了需求可能放缓的忧虑,而环绕欧元区救援基金的疑虑也在继续打压市场信心.

欧债危机加深了油价与股市的关联,美元避险魅力又吸引投资者离开大宗商品.因美元指数下跌约0.2%,周四盘初风险偏好短暂回升推动油价从下跌转为温和上涨.

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