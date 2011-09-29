〔中国央企〕中国电建和中国能建挂牌成立,电网主辅分离迈进一步

路透北京9月29日电---中国央企重组和电网改革周四同时迈出重大一步.中国国有资产监督管理委员会宣布,剥离国家电网和南方电网相关辅业,与中国水电集团和葛洲坝集团等分别重组成立"中国电建"和"中国能建"两大电力建设集团.

据国资委提供的新闻稿披露,两家新公司总资产和营业收入均超过千亿元人民币.国家已预留了920万千瓦发电资产变现资金作为改革成本,国资委也将研究通过国有资本经营预算,重点支持两家新公司发展.

"改革重组後,两家新公司形成工程设计、咨询、监理、施工、修造等完整业务链...实力远超过去任何一家电力建设企业,在中央企业中的地位将明显提升."国资委主任王勇表示.

今年初,国务院批准同意了电网企业主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案.重组的方案采取的是新设母公司的方式,将四家中央电力设计施工企业和电网公司辅业单位成建制纳入新集团.

其中,中国电建(中国电力建设集团有限公司)由中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、南方电网公司河北、吉林、上海等14个省(区、市)公司所属辅业单位重组而成,2010年资产总额1,960亿元,营业收入达到1,600亿元.

中国能建(中国能源建设集团有限公司)由中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司和国家电网公司、南方电网公司北京、天津、山西等15个省(区、市)公司所属辅业单位重组而成,去年资产总额1,200亿元,营业收入为1,100亿元.(完)