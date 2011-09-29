〔欧洲金融〕德国财长从未对欧洲救援基金使用过"杠杆"一词

路透柏林9月29日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称,谈论欧元区救助基金时从未用过信用"杠杆"一词,显然是在试图平息今日稍晚德国议会对该基金投票前的激烈争论.

他对Deutschlandfunk电台称,"我没用过这个词,我说的是,我们显然将会尽可能高效地使用这个基金,但这改变不了这个事实...即我们必须服从德国下议院的决定."