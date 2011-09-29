〔欧洲金融〕德国财长从未对欧洲救援基金使用过"杠杆"一词

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月29日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称,谈论欧元区救助基金时从未用过信用"杠杆"一词,显然是在试图平息今日稍晚德国议会对该基金投票前的激烈争论.
他对Deutschlandfunk电台称,"我没用过这个词,我说的是,我们显然将会尽可能高效地使用这个基金,但这改变不了这个事实...即我们必须服从德国下议院的决定."
"如果下议院没有新的决定,就不能改变它先前决定的全部担保规模."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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