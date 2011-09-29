〔英国数据〕9月房价仅较前月微升,疲软趋势恐延续至年底--Nationwide

路透伦敦9月29日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四表示,英国9月房价未能自8月的颓势中明显反弹,因购房人对于新屋地产的需求迟滞,而且就业市场低迷.

Nationwide表示,9月房价仅比8月微升0.1%,路透调查预测为较前月持平.8月时,房价为较前月下跌0.6%.

9月房价较上年同期下滑0.3%.分析师预估为下降0.5%.

"英国房屋价格在9月继续谨慎徘徊,"Nationwide首席经济学家Robert Gardner称,"我们估计这种趋势将延续到2011年末,不过随着英国和全球经济增长前景的趋弱,房价下跌风险已然增大."(完)