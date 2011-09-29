〔中国能源〕美国通用电气将投资中国燃气能源技术,金额达1亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月29日电---随着中国提出"十二五"将继续积极发展清洁能源,美国通用电气(GE)(GE.N)周四宣布,将与PE/VC投资夥伴共同出资1亿美元,在中国投资燃气能源技术创新项目,并进一步开发及推动其商业化应用进程.
通用电气提供的新闻稿称,具体投资对象包括天然气、生物质气、煤层气、页岩气、工业生产流程中产生的具备循环利用价值的工业废气等各种燃气.
同时,参与投资的七位私募股权及创投机构包括,中信资本、红杉资本、北极光创投、中国通用咨询投资、麦顿投资、上海科技投资及贝雅亚洲顾问公司.
"我们希望找到真正有创意的能源技术创新并推动其商业化应用进程",通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示,中国每年能源需求增长达20%-30%,发展很快,因而是通用能源战略非常重要的合作夥伴.
他并指出,中国正处在技术革命的时代,目标是改善环境和能源安全,并实现能源的多样化,若能把创新愿望与一些明确的(节能减排)目标结合起来,那麽将形成非常有力的公共政策,并带来很多技术创新.
为在快速增长的中国清洁能源市场中分一杯羹,美国清洁技术私募股权基金Hudson Clean Energy Partners月初已宣布,计划筹集首支清洁能源人民币基金.[ID:nCH0078101]
中国"十二五"(2011-2015)规划提出,2015年前,天然气在一次能源消费中的比重将由目前的4%翻一番至8%.同时,到2020年,单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。