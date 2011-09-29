上海警方捣毁假冒苹果手机制售窝点--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月29日电---《上海日报》周四报导称，本地警方近日捣毁了一个苹果(AAPL.O) iPhone手机制假窝点，逮捕了5名犯罪嫌疑人。

警方称这是一个有组织的团伙，他们从广东等地购入假冒苹果手机配件，在上海租住的居民小区内组装，然後拿去出售。

警方在这个制假窝点缴获假冒苹果手机200余部。

该报导称，这些假冒苹果手机采用了部分正品配件，制作成本约为2,000元，在黑市及网上的售价却高达4,000元左右，只比正品便宜几百元钱。

报导还援引警方说法称，假冒iPhone手机与正品行货在功能上没有区别，只是电池寿命更短一些。

警方表示，“消费者一般很难区别正品和假冒的iPhone手机。”

路透尚未联系到苹果方面对此事置评。（完）