上海警方捣毁假冒苹果手机制售窝点--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月29日电---《上海日报》周四报导称，本地警方近日捣毁了一个苹果(AAPL.O) iPhone手机制假窝点，逮捕了5名犯罪嫌疑人。
警方称这是一个有组织的团伙，他们从广东等地购入假冒苹果手机配件，在上海租住的居民小区内组装，然後拿去出售。
警方在这个制假窝点缴获假冒苹果手机200余部。
该报导称，这些假冒苹果手机采用了部分正品配件，制作成本约为2,000元，在黑市及网上的售价却高达4,000元左右，只比正品便宜几百元钱。
报导还援引警方说法称，假冒iPhone手机与正品行货在功能上没有区别，只是电池寿命更短一些。
警方表示，“消费者一般很难区别正品和假冒的iPhone手机。”
路透尚未联系到苹果方面对此事置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿 王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。