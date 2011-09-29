〔中国股市〕沪综指收挫1.1%续创近15个月新低,节前市场气氛谨慎

路透北京9月29日电---中国股市沪综指周四收挫1.1%再创近15个月新低.尽管金融和地产股勉力护盘,但绝大多数板块普跌仍拖累大盘反复下行.分析师表示,国庆节前大盘资金面依然匮乏,市场气氛谨慎,後市料继续保持弱势.

沪综指.SSEC收报2,365.343点,跌26.719点,或1.12%,今日A股成交额569亿元人民币,稍高于昨日的556亿.上证180金融指数.SSE180FI微跌0.07%,地产股指数.SSEP则收高0.11%.

"现在市场也没什麽好说的,主要就是流动性还是比较紧张,...虽然有些零星的利好,比如像国家电网投资等行业刺激,但整体而言没有比较好的能逆转市场信心的东西,所以市场比较弱."东北证券分析师沈正阳表示.

季末缴款以及10月初准备金的补缴加剧资金面的紧张状况,而中国水电等新股近期密集发行和上市,亦令大盘承压.

沈正阳并称,官方对管理通胀的表态亦对市场有一定冲击.新华社周四援引国务院副总理李克强讲话称,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度.[ID:nCN1994153]

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,601.8点,跌0.44%,成交量为250,061手.(完)