《全球市场》欧元反弹而股市不稳,德国议会对EFSF的扩容投票临近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数升1%,MSCI除日本外亚太股指跌0.1%
* 欧洲STOXX 50期货跌0.5%,标普500期货涨0.7%
* 金价反弹至每盎司1,620美元附近
* 期铜挫低近3%
* 欧元/美元反弹至1.3618附近,美元指数跌0.2%
路透新加坡9月29日电---欧洲股指期货周四走低,德国议会将举行一场关键投票,预计将表决通过对欧元区援助基金赋予新权力,但可能亦会凸显遏制欧元区解决债务危机努力的政治分歧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。