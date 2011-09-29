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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 14:42 BJT

《全球市场》欧元反弹而股市不稳,德国议会对EFSF的扩容投票临近

* 日经指数升1%,MSCI除日本外亚太股指跌0.1%

* 欧洲STOXX 50期货跌0.5%,标普500期货涨0.7%

* 金价反弹至每盎司1,620美元附近

* 期铜挫低近3%

* 欧元/美元反弹至1.3618附近,美元指数跌0.2%

路透新加坡9月29日电---欧洲股指期货周四走低,德国议会将举行一场关键投票,预计将表决通过对欧元区援助基金赋予新权力,但可能亦会凸显遏制欧元区解决债务危机努力的政治分歧.

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