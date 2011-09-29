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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 14:40 BJT

〔全球金市〕现货白银涨幅超过3%至每盎司30.80美元,扳回此前跌幅

路透新加坡9月29日电---现货白银XAG=周四涨幅超过3%至每盎司30.80美元,扳回此前跌幅.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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