〔欧元债市〕德债期货小幅低开,市场关注德国投票

路透伦敦9月29日电---德国公债期货周四小幅低开,因市场预期德国将会投票通过扩大欧元区纾困基金的权力,不过市场对意大利即将进行的公债标售态度谨慎,可能会限制德债期货跌幅.

尽管德国反对党的投票将确保关于欧洲金融稳定机构(EFSF)的议案获得通过,但总理梅克尔党内的巨大反对可能削弱其政治力量,并使未来的决策变得更加复杂,而此时欧元区领导人正面临压力,必须采取果断行动.