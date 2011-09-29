〔欧元债市〕德债期货小幅低开,市场关注德国投票

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月29日电---德国公债期货周四小幅低开,因市场预期德国将会投票通过扩大欧元区纾困基金的权力,不过市场对意大利即将进行的公债标售态度谨慎,可能会限制德债期货跌幅.
尽管德国反对党的投票将确保关于欧洲金融稳定机构(EFSF)的议案获得通过,但总理梅克尔党内的巨大反对可能削弱其政治力量,并使未来的决策变得更加复杂,而此时欧元区领导人正面临压力,必须采取果断行动.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。