〔中国债市〕现券收益率下跌,流动性不紧张加注避险需求

路透北京9月29日电---中国银行间债市周四现券收益率下跌,尤其是中长期国债收益率跌幅明显.全球经济前景悲观预期增加,欧债危机纾困计划踌躇不前,中国经济增速下滑风险亦有所增加,推涨投资者避险情绪,而相对不紧张的流动性环境亦提动了投资者做多国债的动力.

交易员并表示,民间借贷资金链条断裂时有发生,投资者近来对信用债风险的担忧也有所加剧,低评级信用债难有人问津,交投还是集中在新发短融.

"今天国债收益率跌了一些,有3-4个基点,是5到10年的品种,...现在的流动性没有此前预期的紧张."北京一银行交易员表示.

他并称,当前的信用债交投主要在高评级的品种,以新发行的短融为主.比如国电债等短融品种.

中国股市沪综指周四收挫1.1%再创近15个月新低.尽管金融和地产股勉力护盘,但绝大多数板块普跌仍拖累大盘反复下行.分析师表示,国庆节前大盘资金面依然匮乏,市场气氛谨慎,後市料继续保持弱势.[ID:nCN1995067]

德国公债期货周四小幅低开,因市场预期德国将会投票通过扩大欧元区纾困基金的权力,不过市场对意大利即将进行的公债标售态度谨慎,可能会限制德债期货跌幅.[ID:nCN1995129]

德债连续第四个交易日下跌,市场寄望欧盟官员正在规划更果断措施来遏制危机,例如EFSF进一步扩容,这令德债承压.但正式细节尚不明确.

中国银行间市场周四早盘七天期加权回购利率小幅上扬,并突破5%整数关口.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等压力续支撑跨节资金需求.不过,市场人士反映资金筹集难度不大.[CN/CN]

剩馀期限逾一年半的央票1001047券CN1001047=CFXS成交居首,收报97.85元,对应收益率4.0210%,成交55亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.8696 5.0797

上日 3.9921 4.8541

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8968/3.8278

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6277/3.5617

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2485/4.1735(完)

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