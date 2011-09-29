〔外汇期权〕短期美元/日圆期权波动率下滑,受现汇买需影响--IFR

IFR伦敦9月29日电---美元/日圆现汇似限于"区间波动",受日本国内的月底和季度末需求影响,这些现汇需求打压了短期美元/日圆期权的波动率.

日本出口商抛售美元,限制了美元/日圆的上档空间,令一个月期美元/日圆价平期权波动率在海外市场从昨日的11.0/11.5%跌至10.9/11.3%,如果波动率继续走软,将可能测试10.75%附近的支撑区域.据称,至11.2%一线挂有期权卖单,短期波动率走跌亦将连带推动较长期波动率下滑.

不过,欧元区风险继续左右市场,这让市场不会将关注重点放在日圆上,美元/日圆走势将主要以美元的整体波动情况作为指引.

亚洲交易时段市场交投兴趣趋于清淡,但如果日圆持续涨势,日本央行很可能出手干预,这全线支撑日圆期权波动率站在10%关口上方.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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