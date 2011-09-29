〔外汇期权〕短期美元/日圆期权波动率下滑,受现汇买需影响--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月29日电---美元/日圆现汇似限于"区间波动",受日本国内的月底和季度末需求影响,这些现汇需求打压了短期美元/日圆期权的波动率.
日本出口商抛售美元,限制了美元/日圆的上档空间,令一个月期美元/日圆价平期权波动率在海外市场从昨日的11.0/11.5%跌至10.9/11.3%,如果波动率继续走软,将可能测试10.75%附近的支撑区域.据称,至11.2%一线挂有期权卖单,短期波动率走跌亦将连带推动较长期波动率下滑.
不过,欧元区风险继续左右市场,这让市场不会将关注重点放在日圆上,美元/日圆走势将主要以美元的整体波动情况作为指引.
亚洲交易时段市场交投兴趣趋于清淡,但如果日圆持续涨势,日本央行很可能出手干预,这全线支撑日圆期权波动率站在10%关口上方.(完)
--编译 白云; 审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。