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债券 | 2011年 9月 29日 星期四 15:10 BJT

〔标题新闻〕抗议者围堵希腊财政部入口,欲阻止财长与欧盟/IMF/ECB检查小组开展援助谈判

* 国际货币基金组织(IMF),欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KT0F6]

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