亚马逊低价售卖Kindle Fire 竞争对手降价压力陡增

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月29日电---亚马逊(AMZN.O)以199美元的亲民价格推出平板电脑Kindle Fire，令亚洲科技公司面临调降自家平板电脑售价压力。

无论是三星电子(005930.KS)还是索尼(6758.T)，亚洲主要平板电脑厂商都雄心勃勃，要与iPad发明者苹果(AAPL.O)一较高下。

他们的平板电脑和iPad外观相似，定价也与499美元的入门iPad相差无几，却没有哪一个能从苹果手中夺得可观的市场份额。

迄今为止，三星的产品一直被视为最有实力挑战iPad。分析师称，Fire的推出可能使三星难保第二的位置。

三星平板电脑营销近几个月遭受重击。苹果以专利侵权等系列指控起诉三星，要求禁止三星在澳大利亚、美国和德国等国销售平板电脑。

亚马逊的Fire虽说少了摄像头和3G连接等平板电脑普遍具备的多种功能，却正在敲响诸多基于谷歌(GOOG.O)安卓系统的同类产品的丧钟。

咨询公司Ovum的分析师Adam Leach称：“（Fire的）定价是其在平板电脑市场受欢迎的关键......竞争对手无法吸引消费者，是因为其产品价格与iPad看齐，但内容却跟不上。”

“亚马逊基于零售的商业模式，使它可以在消费者愿意购买更多亚马逊产品——不管是实物商品还是数字内容的前提下，为这款新产品提供促销补贴。”

Fire的定价不足iPad的一半，亚马逊希望该产品能获得数以百万计消费者的青睐，并促进其书籍、电影、音乐以及其他内容的销售。（完）