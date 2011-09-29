〔美国金融〕货币市场共同基金应有资本缓冲--波士顿联储总裁

路透9月29日电---波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称,美国规模2.6万亿(兆)美元的货币市场共同基金行业应受到更严格的监管,基金必须备有资本缓冲,以防出现可能动摇全球市场或拖累经济成长的资金撤出.

"鉴于货币市场共同基金行业对整个系统的重要意义,我们采取各种方法降低该行业受信贷冲击和流动性紧缩影响的程度,就至关重要."罗森格伦在准备发表于全球合作中心(Global Interdependence Center)会议的演讲中写道.

罗森格伦对货币市场基金的看法受到广泛注意,因先前许多旨在监管该行业的努力都是由波士顿联储领导的.

他在谈话中提出一条该行业监管改革的折衷之路.金融危机之後,该行业目前已经在新规下运行.

罗森格罗最明确指出的一点是,"我最青睐的办法是要求货币市场共同基金准备具有实际意义的类似资本缓冲的东西,比如说要超过单一发行人集中敞口限制--或许类似2-3%,若有违反,就自动将该基金变为浮动净值."

让基金净值"浮动",而不是一单位1美元的构想,受到基金行业广泛反对.但基金高层已经提出各种关于资本缓冲的计划方案,或许会将罗森格伦的立场视作是妥协.(完)