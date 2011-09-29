〔日本股市〕受尾盘买盘提振走强,随後德国将就EFSF进行投票(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京9月29日电---日经指数周四收复失地,重回8,700点大关,为一周多来首见,因受收盘前半小时出现的大量买盘提振.市场寄望欧洲债务危机出现进展,提振部分大宗商品价格与美国股指期货反弹,给日股尾盘带来大量买盘.
银行股正是尾盘走强,其中三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)双双上涨2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。