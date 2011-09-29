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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 15:15 BJT

〔日本股市〕受尾盘买盘提振走强,随後德国将就EFSF进行投票(更新版)

(新增细节)

路透东京9月29日电---日经指数周四收复失地,重回8,700点大关,为一周多来首见,因受收盘前半小时出现的大量买盘提振.市场寄望欧洲债务危机出现进展,提振部分大宗商品价格与美国股指期货反弹,给日股尾盘带来大量买盘.

银行股正是尾盘走强,其中三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)双双上涨2%.

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