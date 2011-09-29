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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 19:47 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*中铁物资 11 11 12 10/11-12簿记建档 招商银行 AAA 10/13 10/14

浦发银行

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中铁二十一局 5 5 12 *10/11簿记建档 建设银行 AA 10/10 10/11

民生银行

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深圳机场 3 1 12 10/10簿记建档 浦发银行 AAA 10/12 10/13

(000089.SZ)

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安徽能源集团 10 10 12 10/10簿记建档 国开行 AA+ 10/11 10/12

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江苏国信资产 69 20 12 10/11簿记建档 兴业银行 AAA 10/12 10/13

管理集团

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中石油集团 300 150 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

交通银行

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广州港集团 10 10 3 10/10簿记建档 工商银行 AAA 10/11 10/12

中国银行

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厦门国贸 8 8 3 10/10簿记建档 农业银行 AA 10/12 10/13

(600755.SS)

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中国建材 100 30 3 10/10簿记建档 交通银行 AAA 10/12 10/13

(3323.HK) 光大银行

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阳泉煤业集团 29 10 5 10/10簿记建档 招商银行 AAA 10/12 10/13

华夏银行

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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --

运输集团

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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --

(600588.SS) 北京银行

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注:*代表新增.(完)

--整理 钟华; 审校 李宏薇

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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