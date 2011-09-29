〔中国债市〕人民币利率互换窄幅波动,节前保持交投清淡格局

路透上海9月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周四变化不大,由于长达一周的国庆假期即将到来,市场明显缺乏人气,虽有些许报价却鲜少成交,预计明日交投氛围更为清淡,节後方能逐渐恢复.

"(市场)提前进入休假模式,成交清淡,"上海一外资行交易员称.他预计,市场人气将待"十一"长假结束後才有可能恢复,届时IRS可能随流动性的持续改善而下行.

不过上海另一外资行交易员认为,长假後IRS的走势还将受到节日期间海外市场走势的影响,目前尚难言走向.

"节後还得看下个星期全球有没有大的事件和中国的数据怎麽样,现在还是很难判断,市场对9月CPI(居民消费价格指数)有一定的期待,"他指出.

中国银行间市场周四七天期加权回购利率小幅上扬,并突破5%整数关口.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等压力续支撑跨节资金需求.不过,市场人士反映资金筹集难度不大.[CN/CN]

10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场均将休市.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.9283/4.0450 3.7971/3.8793 3.6143/3.6986 3.6000/3.6914 3.5567/3.8333

周三 3.9160/4.0220 3.8275/3.9108 3.6533/3.7450 3.6433/3.7433 3.5840/3.8740

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变动 +0.0123/+0.0230 -0.0304/-0.0315 -0.0390/-0.0464 -0.0433/-0.0519 -0.0273/-0.0407

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)