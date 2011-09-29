〔新兴汇市〕马币和泰铢遭抛售,随後德国将就救援基金扩容进行投票

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月29日电---海外基金周四削减对亚洲新兴货币曝险,随後德国将就欧元区救援计划进行关键投票.此外进口商季末对美元的需求亦令下行压力增加.
随着欧元兑美元EUR=反弹至1.36上方,以及寄望德国议会将批准赋予4,400亿欧元(6,000亿美元)救援基金新权力背景下涌现的空仓回补令风险资产走强,区域货币稍事喘息.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。