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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 16:16 BJT

〔新兴汇市〕马币和泰铢遭抛售,随後德国将就救援基金扩容进行投票

路透新加坡9月29日电---海外基金周四削减对亚洲新兴货币曝险,随後德国将就欧元区救援计划进行关键投票.此外进口商季末对美元的需求亦令下行压力增加.

随着欧元兑美元EUR=反弹至1.36上方,以及寄望德国议会将批准赋予4,400亿欧元(6,000亿美元)救援基金新权力背景下涌现的空仓回补令风险资产走强,区域货币稍事喘息.

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