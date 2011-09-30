〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至82.8%

* 未来三个月股票建议配比回升至82.8%

* 寄望大盘反弹的同时,仍持谨慎态度

* 消费和金融类股成短期避风港

作者 林琦

路透上海9月30日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回为82.8%,较上月创下的14个月新低79.3%回升;债券和现金持仓建议配比则有所下降.在欧债危机恶化及全球经济二次探底风险加大之际,基金经理在抱着大盘反弹希望的同时,谨慎操作风格仍较明显.

本次共有八位基金经理参与调查.本月债券的建议配比小降至6%,上月为7.1%;现金的建议配比为11.3%,上月为13.6%.

"欧元区债务危机迟迟得不到解决,国内宏观紧缩短期内不太可能放松."一位基金经理指出.

希腊主权债务危机近期恶化,欧盟、国际货币基金组织和欧洲中央银行本周将重新审查希腊财政整顿进展,以确定是否向希腊发放新一轮救援资金.目前法国议会已批准该援助计划,部分国家仍有不同意见.

另一位基金经理略显乐观,"未来经济数据大都会在市场预期之中,没有惊喜,也不宜过于乐观,...在市场弱势调整的情况下,交易量不断缩小,我们认为目前市场的系统性风险已不大了."

中国国务院副总理李克强近日表示,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度.[ID:nCN1994153]

在海外不利因素压制下,中国股市沪综指.SSEC近日跌破2,400点整数关口,创下15个月来新低.该指数周五午盘报2,355点,跌0.43%.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,679点,较上月调查下调90点.不过较目前位置仍有近14%的上升空间.几乎所有基金经理都认为三个月内大盘或会触底反弹,甚至有三位基金经理将反弹目标位定在3,000点.

尽管如此,基金经理短期操作仍相当谨慎,轻易不出手.本月受访的基金经理中,有五位下个月的资产配置保持不变.

**消费和金融股成避风港**

在本月调查中,前景较明朗的消费类及估值较低的金融类的建议配比出现罕见的同向提升.这显示在大盘疲弱的情况下,周期股和成长股的支持者势均力敌,只能各自选择相对安全的股票作为其避风港.

下个月金融类股的建议配比为19%,较上月的16.6%继续上升;而消费类股的建议配比为26.9%,较上月的24.6%小幅提高.

近阶段房地产市场的成交低迷,整个行业可能面临"拐点",令房地产股受到冷落.本月调查中,房地产类股下月建议配比为6.9%,较上月的10.6%大幅下降.而金属,能源等亦随着国际大宗商品价格的回落,未来建议配比有所下降.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 90 90 80 90 85 82 60 82.8

债券 0 5 10 0 10 10 3 10 6.0

现金 15 5 0 20 0 5 15 30 11.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

11年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月 9月

股票 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8 82.5 84.8 88.9 83.6

债券 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3 4.25 3.2 2.4 3.1

现金 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9 13.25 12.0 8.7 13.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 0 + 0 0 0 0 - 0

债券 0 0 + 0 0 0 - 0

现金 0 - - 0 0 0 + 0

4.各基金公司对于三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,200 2,500 3,000 3,000 2,500-2,600 3,000 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 8 8 10 10 5 0 10 0

消费 50 20 15 10 20 40 10 50

电子技术 17 9 5 0 5 0 5 5

金融服务 8 14 5 25 10 50 30 10

金属及产品 0 8 5 10 5 0 10 0

房地产 0 5 5 10 5 0 20 10

交通及基础设施 0 5 10 0 5 0 0 0

能源 0 10 5 15 5 0 10 10

机械 8 6 10 20 5 0 5 15

其他: 9 15 30 0 35 10 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

11年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月 9月

汽车 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6 3.13 4.9 7.4 4.8

消费 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3 26.13 32.6 22.7 31.4

电子技术 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6 9.0 11.3 6.6 6.8

金融服务 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0 12.13 9.8 13.9 10.3

金属 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3 6.63 5.9 8.9 6.8

房地产 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2 6.63 5.1 6.0 6.2

交通及基础设施 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8 4.25 5.0 5.3 7.4

能源 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9 8.38 7.0 10.6 6.7

机械 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6 8.63 8.4 9.0 8.2

其它 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 15.13 10.0 9.7 11.3 (完)