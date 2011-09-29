〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶挫跌2.7%,前景展望悲观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月29日电---指标东京橡胶期货周四盘中跌幅一度深达6.6%,但之後反弹至300日圆的关键支撑位,收低2.7%,市场人气仍疲弱,投资者日益对全球经济感到忧虑.
TOCOM-3月期胶合约<0#2JRU:>结算价跌8.2日圆至每公斤301.5日圆,此前一度低见289.5日圆,为2010年8月来低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。