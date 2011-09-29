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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 16:16 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶挫跌2.7%,前景展望悲观

路透东京9月29日电---指标东京橡胶期货周四盘中跌幅一度深达6.6%,但之後反弹至300日圆的关键支撑位,收低2.7%,市场人气仍疲弱,投资者日益对全球经济感到忧虑.

TOCOM-3月期胶合约<0#2JRU:>结算价跌8.2日圆至每公斤301.5日圆,此前一度低见289.5日圆,为2010年8月来低位.

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