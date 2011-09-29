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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 16:30 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元续涨触及日高,市场寄望德国批准扩大EFSF

路透伦敦9月29日电---欧元兑美元EUR=周四日内上涨1%,触及盘中高位,投资者揣测德国稍晚将投票批准扩大欧元区援助基金权限.

根据电子交易平台EBS,欧元兑美元一度高见1.3679.交易员指亚洲买需推高欧元,同时欧元兑日圆的涨势亦支撑了欧元兑美元.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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