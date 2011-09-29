《外汇动态》欧元兑美元扩大涨幅,交易员称受亚洲买盘推动

0759GMT---欧元兑美元EUR=扩大涨幅,升至盘中高点1.3665美元,交易员称是受亚洲买盘的提振.

市场做多欧元,因预期德国议会将投票通过扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)职能的议案.不过部分人士预计"传言出现时买进,传言证实後卖出"的操作,以及1.3690美元上方疑有大量卖单,都可能限制欧元大幅上涨.

部分市场人士也指出,德国总理梅克尔可能需要反对党的支持才能通过议案,这可能在政治上削弱腹背受敌的梅克尔.

"我期望会先出现小幅上涨,不过预计之後欧元成交量将增长,"一位在投票之前看多欧元的伦敦交易员表示.

"我会考虑在1.3650美元附近卖出欧元,锁定一些利润,但我的多仓不多.我会在1.3580美元下方减仓.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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