〔中国贸易〕中国当前已发展到进口和出口并重的新阶段--商务部副部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月29日电---中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山周四称,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段,要深刻认识加强进口对我国经济平稳较快发展的重要意义.
刊登在商务部网站上的新闻稿称,钟山表示必须充分认识到加强进口工作的紧迫性和必要性,要像重视出口一样重视进口.政府、商协会等中介组织和企业应形成合力,共同推动扩大进口.
中国商务部副部长王超此前重申,中国不追求大规模的贸易顺差,将坚定不移的扩大对外开发,努力进一步扩大进口.[ID:nCN1970175]
继中国7月贸易顺差意外扩至314.8亿美元的30个月高点後,8月贸易顺差大幅回落至177.6亿美元,显示中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵.[ID:nCN1957937](完)
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--发稿 谢衡; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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