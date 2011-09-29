〔中国贸易〕中国当前已发展到进口和出口并重的新阶段--商务部副部长

路透北京9月29日电---中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山周四称,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段,要深刻认识加强进口对我国经济平稳较快发展的重要意义.

刊登在商务部网站上的新闻稿称,钟山表示必须充分认识到加强进口工作的紧迫性和必要性,要像重视出口一样重视进口.政府、商协会等中介组织和企业应形成合力,共同推动扩大进口.

中国商务部副部长王超此前重申,中国不追求大规模的贸易顺差,将坚定不移的扩大对外开发,努力进一步扩大进口.[ID:nCN1970175]

继中国7月贸易顺差意外扩至314.8亿美元的30个月高点後,8月贸易顺差大幅回落至177.6亿美元,显示中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵.[ID:nCN1957937](完)

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