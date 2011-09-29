澳大利亚将重新审视与亚洲国家关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉9月28日电---澳大利亚总理吉拉德（Julia Gillard）周三宣布重新审视与亚洲的社会和经济关系，已将权利触角伸向外交政策领域。
重新审视与亚洲的关系是吉拉德上任後的首个重大外交政策计划。这适逢澳洲将迎来一些重要外交活动之际，其中包括本月稍晚在珀斯举办的英联邦商业论坛，以及美国总统奥巴马11月的来访。
吉拉德称，重新审视与亚洲的关系意在寻找方法，加强现有集团框架，而非谋求新的地区性或全球性构架，比如像前总理陆克文所提的欧盟式的亚太共同体。
她说：“这体现了我的看法，我们并不是追求更多地区性或全球性的构架。我们面临的挑战是确保像20国集团（G20）和东亚峰会（EAS）等新组织的意义和作用日趋丰富。”
此次重新审视不涉及军事和安全问题，他们将包括在2014年的战略审核过程中，本次审视也不会改变澳大利亚与美国及日本的重要战略关系。
重新审视与亚洲关系白皮书由澳大利亚前财长亨利（Ken Henry）负责，他直接受吉拉德所在总理府领导，外交贸易部将给予配合支持。
白皮书将于2012年上半年提交内阁，并会在同年中期公开发布。
澳大利亚国立大学亚太研究学院主管怀特（Hugh White）称，“这是吉拉德上任以来首次实质性触及外交事务。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。