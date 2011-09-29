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中国汇市 | 2011年 9月 29日 星期四 16:55 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元收报跌停,尾盘时段美元购汇需求更旺

路透上海9月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期以6.3983元的跌停价位报收,较上日收盘价6.3938元跌逾40点.因今日人民币中间价水平偏高,加之尾盘美元购汇需求更加旺盛.

今日人民币中间价报在6.3665元,虽然较上日创下新高的6.3623元稍有回落,但与即期主要成交区间相比,仍处于高位.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,今日6.3983元的收盘价已达到下限.

华南一银行交易员称,"从下午3点以後购汇的特别多,结汇的少."

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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