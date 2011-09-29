〔路透基点〕华润电力和华润水泥续发债券,所有资金成本180基点

路透香港9月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中国华润集团旗下两家公司在二级市场发行债券,定价紧跟近期香港主要债券交易水平.

在两宗债券发行中,中国华润电力控股有限公司续发行曾于2010年5月签署的2.80亿美元五年定期贷款,所有资金成本180基点.

在初次发行中,贷款所有资金成本为100基点,即比伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码92基点.该俱乐部贷款的参贷银行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、星展银行、华侨银行、三井住友银行和富邦银行.

中国华润水泥控股有限公司10亿港元三年定期贷款也在发售中,所有资金成本180个基点.在初次发行中,该子弹式贷款支付所有资金成本100个基点,较香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码87基点,于去年6月签署.瑞穗实业银行、澳新银行和新加坡大华银行乃该俱乐部贷款的参贷银行.

贷款银行家称,两期贷款的二次发行较有竞争力,他们的定价符合最近中国借款人在市场的初次发行水平.例如,中国最大氧化铝和铝生产商--中国铝业股份有限公司正发行3亿美元三年期融资案,上限所有资金成本为175基点,目前处于一般联贷阶段.(完)