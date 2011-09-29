《基金产业分析》股市回报欠佳,主权财富基金或转战其他市场

路透伦敦9月28日电---过去10年股市表现不及低收益的固定收益市场之後,主权财富基金重新考虑投资策略,或许转战基础设施和地产等另类投资.

这意味着坐拥4万亿(兆)美元的主权财富基金业者,不会像2008年那样,扮演白衣骑士援助深陷困境的欧元区银行业.2008年主权投资机构向西方银行业撒下800亿美元.

主权财富基金管理一国石油、大宗商品或贸易盈馀所积累的国家财富,通常投资组合中大比例配置债券,同时也购买股票和另类投资来为後代产生高回报.

这类基金投资风格迥异,以其目标而定--一些诸如退休基金或永久基金是投资组合型,而其他基金运作类似私募股权基金.

摩根大通对一些主权财富基金的分析显示,这些基金超过半数的资产通常投向公开交易的股权,31%投资债券和现金,剩馀投向另类投资,包括对冲基金、大宗商品、地产和基础设施.

"那种支撑以往许多观点的正常回报分配情形,如今已没有那麽明显.是重新考虑策略的时候了."摩根大通主权财富基金主管Patrick Thomson称.

"主权财富基金客户也对此了然于胸...我们观察到转向不同收益源的明显趋势,如基础设施和房地产,且私募股权也有大交易."

鉴于许多基金直接或以合作方式参与交易,难以测量基础设施投资的直接回报.不过据高盛的基础设施指数.INFRAXDT,以2001年为基期,美元为计价货币,全球基建公司总回报率接近100%.

而据Investment Property Databank,2000-2010年期间,全球地产业总回报率为87.2%.

8月时,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)旗下的Qatar Diar,联手开发商Delancey出资5.57亿英镑买下伦敦奥运村.一消息人士表示,卡塔尔投资局亦接近2亿英镑买下伦敦W Hotel.

消息人士表示,阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)当前在加速私募股权活动,且希望大幅提升基础设施投资.

据汤森路透数据,过去12个月主权财富基金进行的并购中,房地产行业占比超过12%,排在金融、能源和电力以及工业之後.

欲览10年债券和股票滚动收益图表,可点击(link.reuters.com/nyv53s)

主权财富基金并购按行业划分图表,可点击(link.reuters.com/byz93s)

**股票和债券**

近些年股市的表现疲弱,意味着主权财富基金的资产配置不能只限于传统上的股票、债券和现金.他们可能会将部分资产配置于超流动性债券,随後将另一部分投资于风险更高的资产,例如房地产等.

伦敦商学院教授Elroy Dimson牵头的一项研究表明,只有在很长一段时期内,股票的表现才好于固定收益资产.

美国股市在过去111年的实质平均年回报率为6.3%,而公债的回报率为1.8%.不过1980-2010年间,公债的实质年回报率为6%,与股市的6.3%大致相当.

平均而言,2000-2010年间,股票相对于债券的已实现风险溢价率为每年-3.2%,这意味着每年股票的表现要比无风险投资差上3.2%.

"我们都知道长期而言,可以预期股票的回报好于债券,但看一下1990年以来的日本股市,你就会明白,长期可能指的是很长一段时间,"道富环球投资管理(SSgA)的官方机构主管John Nugee表示.

"和其他投资者一样,保住资本金对主权基金而言是更优先的考量."

很多专家指出,即使主权财富基金没有负债,且能够进行长期投资,但他们也等不起这麽长的时间.

在信贷危机期间遭遇两位数的负收益率後,一些基金被迫收缩其投资范围,以每年提供可见的回报.

"像很多民间投资者一样,主权财富基金在危机期间遭遇严重亏损,这或使其更加提防,甚至规避各类风险,"国际货币基金组织(IMF)在本月稍早的报告中称.

"此外,目标要求的改变也要求资产具有更高的安全性或流动性,现在这些目标可能涵盖财政、经济和金融稳定方面."

**不明确表态**

2007-2009年危机期间,主权财富基金因其在金融领域的大笔投资而被视为救世主.眼下,一些欧元区政界人士可能希望它们再度扮演该角色.

但目前为止,那些拥有主权财富基金,并存在大量盈馀的国家未做任何确定性表态,而是选择在场边观望事态进展.

规模760亿美元的澳洲主权财富基金上周表示,已因市场动荡而增加现金配置,并将观望情势发展,暂不将资金再度用于投资.

"主权财富基金已重新扮演起普通投资者,有段时间,似乎或许能依靠像主权财富基金这样的大型投资者注资,战胜金融危机,但现在的问题比任何人想像的要大,"Nugee表示.

在被问及主权财富基金是否有意投资法国银行业时,他称:"我认为这次它们会将该任务交给政府.主权财富基金等第三方投资者的行动并不能解决这个问题."(完)