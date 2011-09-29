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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 17:10 BJT

〔中国新债〕江西铁路投资集团周五起发行10亿元企业债,期限七年

路透上海9月29日电---中国江西省铁路投资集团公司周四公告称,将于周五(30日)起发行

10亿元人民币固息企业债,期限七年.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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江西铁路 10 7 7.20% AA 9/30-10/11 平安证券

投资集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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