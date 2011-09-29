〔中欧关系〕中投监事长称不会投资于国防及博彩等有声誉风险的领域

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月29日电---中国投资公司监事长金立群周四称,中投不会投资于国防工业或可能带来声誉风险的领域,比如博彩业和烟草业.
"我们做选择是遵循一定标准的.我们不希望涉足国防工业.也会注意声誉风险.不会把资金投入博彩、烟草以及任何有声誉问题的领域中,"金立群在一场伦敦会议上表示.
"一般而言我们不会有人员进驻董事会.完全不干预管理.我们保持为被动型金融投资者."
金立群此前表示,中投青睐英国经济的开放性,在英国有70亿美元投资.(完)
--编译 石冠兰;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。