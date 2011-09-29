〔中欧关系〕中投监事长称不会投资于国防及博彩等有声誉风险的领域

路透伦敦9月29日电---中国投资公司监事长金立群周四称,中投不会投资于国防工业或可能带来声誉风险的领域,比如博彩业和烟草业.

"我们做选择是遵循一定标准的.我们不希望涉足国防工业.也会注意声誉风险.不会把资金投入博彩、烟草以及任何有声誉问题的领域中,"金立群在一场伦敦会议上表示.