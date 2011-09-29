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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 17:42 BJT

〔韩国股市〕收盘大涨2.7%,受公共退休基金连续多日买入提振(更新版)

(新增细节)

路透首尔9月29日电---韩国股市周四收盘大涨2.7%,受公共退休基金的稳定买盘提振,科技与券商类股领涨.

韩国公共退休基金连续第17个交易日吸纳股票,创下2010年7月初以来持续买入时间最长的纪录,累计净买入1,984亿韩元(1.694亿美元)股票.全球第四大公共退休基金National Pension Service也在此行列.

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