〔韩国股市〕收盘大涨2.7%,受公共退休基金连续多日买入提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔9月29日电---韩国股市周四收盘大涨2.7%,受公共退休基金的稳定买盘提振,科技与券商类股领涨.
韩国公共退休基金连续第17个交易日吸纳股票,创下2010年7月初以来持续买入时间最长的纪录,累计净买入1,984亿韩元(1.694亿美元)股票.全球第四大公共退休基金National Pension Service也在此行列.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。