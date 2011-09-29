日本官方估计需清理放射性污物2,900万立方米

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月28日电---日本环境省周二发布的报告称，日本或要从一块有东京大小的区域，移除并处理2,900万立方米受福岛核危机污染的土壤和杂物。
这是日本首次就福岛核危机善後事宜公布官方估计。在福岛核危机发生六个月後，去污处理工作的工作量现在才渐趋清晰。
报告称，需要降低辐射量的受污染区域可能超过2,400平方公里，覆盖福岛和附近四个县。东京都总面积也才有2,170平方公里。
日本共同社报导称，环境省已提出将4,500亿日圆列入本财年的第三次补充预算案中。日本政府将在10月份将该预算案提交国会。
日本政府迄今已筹集2,200亿日圆(29亿美元)用于去污处理工作，但一些专家表示，去污成本或达万亿日圆。
报告显示，如果移除受污染地区可能含铯元素的表层5厘米土壤，以及森林中的草和落叶，并清理掉排水沟中的污物和叶子，那麽放射性废物的总量将接近2,900万立方米。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。