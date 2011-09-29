〔路透调查〕投资者愈发看空亚洲新兴货币,人民币押注削减一半

路透新加坡9月29日电---路透调查显示,投资者将对人民币的押注仓位削减一半,并且对印尼卢比的看法也更加偏空,达到两年半以来之最.这反映出投资者目前倾向于选择避险货币美元.

调查显示,外汇市场投资者对新加坡坡元及马来西亚马币(林吉特)的看空程度,也达到2009年4月以来最高.

此次调查访问了12位外汇分析师,评估市场对八种亚洲货币兑美元的仓位状况.

过去两周里,投资者将美元兑菲律宾披索的押注增加了几乎两倍,并将人民币押注降至去年8月以来的最低水平.

亚洲新兴经济体货币因海外机构投资者通过无本金交割远期外汇(NDF)进行的美元买盘而受到冲击,这些投资者在过去数周里纷纷针对亚洲地区货币的进一步走疲进行对冲操作.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN 如下:

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50

9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17

8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39

8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37

7月14日 -1.46 -1.33 -1.25 -1.20 -0.63 -0.37 -0.89 -0.51

6月15日 -1.05 -0.20 -0.48 -0.77 -0.64 0.09 -0.50 -0.11

5月13日 -1.36 -0.57 -1.36 -1.39 -0.68 0.47 -0.84 -0.57 -------------------------------------------------------------------(完)