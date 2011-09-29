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债券 | 2011年 9月 29日 星期四 18:52 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委会称相信德国将在10月中前完成批准增加EFSF权利的法律程序

注:欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7KL01]

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